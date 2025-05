Zaniolo ha picchiato due calciatori della Primavera Roma? Lui nega | Mi hanno insultato e sono andato via

Nicolò Zaniolo torna al centro dell'attenzione, ma stavolta per fatti extra-campo. Durante la semifinale scudetto tra Fiorentina e Roma Primavera, l'attaccante ex giallorosso sarebbe coinvolto in un alterco, denunciando di aver agito dopo essere stato insultato. La controversia solleva interrogativi sul comportamento del calciatore, già al centro di polemiche. Ecco i dettagli della presunta rissa negli spogliatoi.

Nicolò Zaniolo è tornato a far parlare di sé, ma per questioni extra-campo. Ieri, durante la semifinale scudetto tra Fiorentina e Roma Primavera al Viola Park, l’attaccante viola (ex giallorosso) avrebbe colpito due giovani calciatori della Roma negli spogliatoi. Zaniolo e la rissa con la Primavera della Roma, lui si difende: «Mi hanno insultato». In seguito allo spiacevole episodio, la società giallorossa ha diramato il seguente comunicato: Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zaniolo ha picchiato due calciatori della Primavera Roma? Lui nega: «Mi hanno insultato e sono andato via»

