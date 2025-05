Zaniolo alterato ha urinato nel nostro spogliatoio L’accusa della Roma | Ha mandato due giocatori in ospedale

La Roma è tornata a far parlare di sé, stavolta per un episodio controverso che coinvolge Nicolò Zaniolo e due giovani giocatori giallorossi. In un comunicato ufficiale, il club ha replicato in modo deciso alle accuse legate a un’incomprensibile interazione avvenuta lo scorso 26 maggio, che ha portato due membri della Primavera in ospedale. La situazione si fa sempre più tesa, con il centrocampista della Fiorentina che cerca di difendersi.

È un comunicato durissimo quello della Roma sulla vicenda di ieri sera 26 maggio che vede coinvolto Nicolò Zaniolo e due giocatori giallorossi della Primavera. E proprio la nota della Roma punta a smentire radicalmente la versione dei fatti del centrocampista della Fiorentina, che pur scusandosi nega di aver aggredito i due giocatori Almaviva e Litti e di essere stato comunque provocato. Sull’episodio è in corso un’indagine della Procura federale, che potrebbe avere anche risvolti penali con relativa lunga squalifica per l’ex giallorosso. La ricostruzione della Roma sulla «irruzione di Zaniolo»... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Zaniolo «alterato, ha urinato nel nostro spogliatoio». L’accusa della Roma: «Ha mandato due giocatori in ospedale»

