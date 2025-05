Zanetti | Lautaro Martinez ha garra unica! Inter-Barcellona? Emozioni forti

Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, ha condiviso il suo pensiero sullo stato fisico di Lautaro Martinez in vista della sfida contro il Barcellona. Ricordando un episodio significativo, Zanetti ha espresso le emozioni forti che circondano il ritorno dell'attaccante, aggiungendo un commento sulle sfide future, tra cui il PSG, durante un'intervista a ESPN. Scopriamo insieme le sue parole e le aspettative per la squadra.

Javier Zanetti ha parlato dell’attuale stato fisico del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, ricordando un episodio molto significativo che ha preceduto il ritorno con il Barcellona. Poi un commento sul PSG. IL COMMENTO – Javier Zanetti si è espresso alle frequenze di ESPN su vari temi concernenti il mondo Inter. A partire dal suo connazionale e capitano Lautaro Martinez, del quale viene ricordato un momento di difficoltà che ha preceduto Inter – Barcellona: «Ha avuto una settimana terribile prima del match di San Siro contro i blaugrana. Non sapeva se ce l’avrebbe fatta, tanto che piangeva durante la settimana... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zanetti: «Lautaro Martinez ha garra unica! Inter-Barcellona? Emozioni forti»

Su questo argomento da altre fonti

Zanetti: Lautaro ora sta bene, prima del Barça ha avuto una settimana terribile. Ma ha voluto esserci; Inter, Lautaro Martinez: La Champions è un sogno a un passo da noi. Dopo l'infortunio a Barcellona, ho pianto due giorni; Champions, Inter in finale con la terza maglia: dove acquistarla; Dalla finale di Champions all'interesse per Mastantuono: Inter, parla Zanetti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter, Javier Zanetti rassicura sulle condizioni di Lautaro Martinez - "Sta bene. Ora ha quest'ultima settimana per riprendersi al meglio. Lauti ha una garra unica" ha detto il vicepresidente dei nerazzurri ... 🔗Come scrive msn.com

Zanetti: «Lautaro Martinez ha garra unica! Inter-Barcellona? Emozioni forti» - Javier Zanetti ha parlato dell'attuale stato fisico del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, ricordando un episodio molto significativo che ha preceduto - Leggi su Inter-News ... 🔗Segnala inter-news.it

INTER - Lautaro Martinez: "Sogno di vincere la Champions e il Pallone d’Oro” - Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato a TNT Sports Mexico, dove ha analizzato i momenti in casa nerazzurra e i suoi obiettivi. Queste le sue parole: “Ogni giorno, sono sincero ... 🔗Come scrive napolimagazine.com

Lautaro :” Così Zanetti mi ha dato la 10 dell’Inter “???? #feedshorts #calcio #fcinter #italy