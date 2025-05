Zalewski a Sky | Mi aspettavo la finale di Champions dell’Inter si percepisce una cosa Sul mio nuovo ruolo…

In vista della prestigiosa finale di Champions League contro il PSG, Nicola Zalewski, esterno dell'Inter, ha condiviso le sue aspettative e riflessioni sul suo nuovo ruolo in squadra. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Sky Sport, rivelano l'entusiasmo e la determinazione che accompagnano questo importante appuntamento calcistico. Scopriamo insieme i dettagli delle sue parole.

SI ASPETTAVA LA FINALE DI CHAMPIONS? – «Dico la verità, sì. Anche da fuori si percepisce che questa è una squadra che punta sempre ad arrivare in fondo in queste competizioni. Gli obiettivi della squadra sono sempre stati questi, anche prima che arrivassi qui io. Per cui, l'obiettivo era quello. Me lo immaginavo e un po' lo sognavo, manca l'ultimo passo e non possiamo sbagliare»...