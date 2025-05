Zach Braff Torna in Scrubs | Il Reboot è Quasi Realta! Ultime Notizie!

Zach Braff sta per tornare nel ruolo iconico di JD in un atteso reboot di "Scrubs"! Scopri tutte le ultime notizie sull'accordo che riporta in vita la serie cult, insieme alle aspettative per il futuro di questo amato show. Non perdere i dettagli su come i fan potranno rivivere le avventure ospedaliere con un tocco di nostalgia e nuove sorprese.

JD sta per tornare! Scopri tutti i dettagli dell'accordo con Zach Braff per il reboot di Scrubs e cosa possiamo aspettarci dal futuro della serie cult... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Zach Braff Torna in Scrubs: Il Reboot è Quasi Realta! Ultime Notizie!

