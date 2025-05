Yulia Bruschi e Giglio si espongono su Temptation Island e L’Isola dei Famosi

Yulia Bruschi e Giglio, noti per la loro partecipazione al Grande Fratello, si sono dichiarati contrari a un nuovo reality show, ma si sono candidati per L'Isola dei Famosi. I due ex gieffini, ormai inseparabili, condividono le loro aspettative e motivazioni per affrontare questa nuova avventura televisiva. Scopriamo insieme le loro dichiarazioni e la loro visione sul mondo dei reality.

Yulia Bruschi e Giglio dopo essersi conosciuti al Grande Fratello sono oramai inseparabili. I due ex gieffini sono già pronti a viversi un nuovo reality show? Yulia e Giglio sono stati intervistati da Lollo Magazine, dove si sono candidati per partecipare a L'Isola dei Famosi rivelando invece perchè non parteciperebbero a Temptation Island.

