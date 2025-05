Yuasa Battery il nuovo roster in cantiere

La Yuasa Battery Grottazzolina si prepara per una stagione entusiasmante nel 2025-2026, con un rinnovamento significativo della squadra. Con il 50% del roster in fase di cambiamento, sette atleti sono confermati mentre nuove leve si uniscono per affrontare la sfida in Superlega. Le aspettative sono alte, e gli appassionati attendono con ansia le prime ufficialità sui volti nuovi.

Si avvicinano i giorni delle prime ufficialità riguardo ai volti nuovi della Yuasa Battery Grottazzolina in vista della stagione sportiva 2025-2026, la seconda storica consecutiva in Superlega. Una squadra che sarà cambiata esattamente per una metà : su 14 case a disposizione, sono 7 le conferme e saranno 7 i volti nuovi a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi. Una serie di conferma già andata in cassaforte e che trasversalmente ha toccato tutti i reparti. Partendo dal palleggiatore Manuele Marchiani, all’opposto Dusan Petkovic, agli schiacciatori Michele Fedrizzi, Georgi Tatarov e capitan Riccardo Vecchi oltre ovviamente al centrale Marco Cubito e al libero Andrea Marchisio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, il nuovo roster in cantiere

