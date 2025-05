YouTube sta cancellando gli abbonamenti Premium sottoscritti in Paesi diversi da quello di residenza

YouTube sta avviando la cancellazione degli abbonamenti premium sottoscritti da utenti in paesi diversi da quelli di residenza. Questa mossa affronta l'uso di abbonamenti a prezzi inferiori, disponibili in alcune nazioni. La piattaforma sembra quindi intensificare i controlli per garantire il rispetto delle politiche di abbonamento, mirando a una maggiore equità nei costi globali.

In alcuni Paesi YouTube costa meno, e alcuni utenti sfruttano questi listini per abbonarsi a un prezzo inferiore. La piattaforma sembra stia intensificando i controlli... 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - YouTube sta cancellando gli abbonamenti Premium sottoscritti in Paesi diversi da quello di residenza

