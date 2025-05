YouTube contro i furbetti degli abbonamenti Premium in altri Paesi | aumentano i controlli

YouTube sta intensificando i controlli sugli abbonamenti Premium, punendo gli utenti che sottoscrivono il servizio in Paesi diversi da quello di residenza. Questa misura, attuata da Google, mira a combattere i "furbetti" che cercano di sfruttare tariffe più basse all'estero. L'articolo esplorerà i dettagli di questa iniziativa e le implicazioni per gli utenti.

Google sta intensificando i controlli e sta cancellando gli abbonamenti YouTube Premium sottoscritti in Paesi diversi da quelli di residenza.

YouTube Premium, stop ai furbetti della VPN: cancellati gli abbonamenti 'low cost' - Nuova ondata di cancellazioni coatte: se hai sottoscritto un abbonamento a YouTube Premium fingendo di vivere in Algeria o in Polonia per risparmiare, abbiamo una gran brutta notizia da ... 🔗Da msn.com

