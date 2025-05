Youssef ammazzato per strada da un commando armato | condanna a 16 anni per Hamza Haddaji

Un drammatico episodio di violenza si è verificato a Sesto San Giovanni, dove Youssef Saadani, un marocchino di 27 anni, è stato ucciso in una spedizione punitiva da un commando armato. L'assalto, avvenuto il 23 ottobre 2023, ha coinvolto una decina di individui, e ha portato alla condanna di Hamza Haddaji a 16 anni di carcere, segnando un tragico epilogo in una faida tra pusher rivali.

Sesto San Giovanni (Milano) – Faceva parte del commando di una decina di persone che la sera del 23 ottobre 2023 in via Pisa ha messo in atto una spedizione punitiva a colpi di fucile, mazza, calci e pugni contro i pusher rivali. A restare ucciso fu Youssef Saadani, marocchino di 27 anni, raggiunto da un colpo di fucile che gli ha squarciato la gola. Martedì 27 maggio la giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza Elena Sechi ha condannato a 16 anni di reclusione, più tre anni di libertà vigilata dopo avere espiato la pena, Hamza Haddaji, marocchino di 32 anni. L'uomo, ancora detenuto in carcere, era imputato di omicidio, tentato omicidio di un altro malcapitato e porto illegale di armi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Youssef ammazzato per strada da un commando armato: condanna a 16 anni per Hamza Haddaji

