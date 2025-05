Yamal rinnova con il Barcellona fino al 2031 | è ufficiale

Lamine Yamal ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2031. Considerato da molti il giocatore più forte al mondo, Yamal rappresenta un tesoro prezioso per la squadra catalana, un talento cresciuto nel loro vivaio. Questo rinnovo sottolinea la fiducia del club nelle grandi potenzialità del giovane calciatore, pronto a scrivere pagine di storia blaugrana.

