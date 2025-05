Xiaomi Mix Flip 2 in arrivo a giugno con Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Preparati all'arrivo del Xiaomi Mix Flip 2, atteso per giugno e dotato del potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Le ultime indiscrezioni, diffuse dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, promettono novità entusiasmanti per gli appassionati di tecnologia. Scopriamone di più su questo innovativo dispositivo!

Xiaomi Mix Flip 2 è il protagonista di una nuova indiscrezione riportata sul social Weibo dal popolare leaker Digital Chat Station L'articolo Xiaomi Mix Flip 2 in arrivo a giugno con Qualcomm Snapdragon 8 Elite proviene da TuttoAndroid... 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi Mix Flip 2 in arrivo a giugno con Qualcomm Snapdragon 8 Elite

