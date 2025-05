X Factor ha trovato il sostituto di Manuel Agnelli? Come è composta la giuria della nuova edizione

X Factor è pronto a rinnovarsi con l'arrivo di un nuovo giurato, dopo l'addio di Manuel Agnelli. Sky ha scelto un famoso cantautore, due volte vincitore di Sanremo, per sostituirlo. Con i casting in partenza a breve, scopriamo come sarà composta la giuria della nuova edizione e quali novità possono aspettarsi i fan del talent show.

I casting per la nuova stagione partiranno a giorni, così Sky corre ai ripari dopo l'addio di Manuel Agnelli alla giuria di X Factor: al suo posto un famoso cantautore, due volte vincitore a Sanremo Manuel Agnelli non tornerà a X Factor: la notizia circolava già da alcune settimane, lui, a domanda diretta di Alessandro Cattelan su Rai 2 aveva evitato una risposta chiara, ma ora sembra arrivata la conferma. Il condizionale è d'obbligo, in mancanza di un nota ufficiale, ma, secondo Open, Sky avrebbe trovato il suo sostituto: Francesco Gabbani. Chi saranno i giudici di X Factor nella prossima edizione Il frontman degli Afterhours non è nuovo agli abbandoni quando si parla del talent musicale, l'aveva già fatto altre due volte, ma ora sembra che le motivazioni siano alquanto diverse... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor ha trovato il sostituto di Manuel Agnelli? Come è composta la giuria della nuova edizione

Se ne parla anche su altri siti

Francesco Gabbani quarto giudice di X Factor: Ci sarà lui al posto di Manuel Agnelli; I no di X Factor diventati sì ad Amici di Maria De Filippi; Due talenti calabresi brillano a X Factor Albania: Porteremo alto il nome della nostra terra; Tära, l'alba della Fenice. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

X Factor ha trovato il sostituto di Manuel Agnelli? Come è composta la giuria della nuova edizione - Manuel Agnelli non tornerà a X Factor: la notizia circolava già da alcune settimane, lui, a domanda diretta di Alessandro Cattelan su Rai 2 aveva evitato una risposta chiara, ma ora sembra arrivata la ... 🔗Segnala msn.com

X Factor, Manuel Agnelli sostituito: al suo posto un famoso cantante - Francesco Gabbani potrebbe essere il nuovo giudice di X Factor: prenderà il posto di Manuel Agnelli nel talent Sky. 🔗Secondo msn.com

X-Factor 2025 'pesca' dalla Rai: svelato il giudice che rimpiazzerà Manuel Agnelli - Manuel Agnelli va via per dissidi con un altro giudice. A X-Factor 2025 sarà sostituito da volto amatissimo della musica e della tv italiana. Scopri chi è. 🔗libero.it scrive

SARAFINE, da impiegata a musicista canta MALATI DI GIOIA | X Factor 2023 AUDIZIONI