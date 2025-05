X Factor | giuria confermata ma arriva Francesco Gabbani al posto di Manuel Agnelli

La giuria di X Factor è ufficialmente confermata per la nuova edizione, ma con un'importante novità: Francesco Gabbani sostituirà Manuel Agnelli. Scopriamo insieme i motivi di questo cambio e cosa ci aspetta nella prossima stagione del talent show.

Mentre tutta la giuria di X Factor è stata confermata, pare che Manuel Agnelli abbia deciso di non proseguire con il talent: al suo posto arriverà Francesco Gabbani L'articolo X Factor: giuria confermata, ma arriva Francesco Gabbani al posto di Manuel Agnelli proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - X Factor: giuria confermata, ma arriva Francesco Gabbani al posto di Manuel Agnelli

Cosa riportano altre fonti

Francesco Gabbani verso X Factor: pronto a sostituire Manuel Agnelli; X Factor, riconfermati i nomi della giuria: Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Chi sarà il quarto giurato?; X Factor 2025, Manuel Agnelli lascia la giuria: chi lo sostituisce, il nome; X Factor: confermata la giuria, ma si cerca un sostituto di Manuel Agnelli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

X Factor, Manuel Agnelli fuori dalla giuria: chi è il noto cantante che prenderà il suo posto VIDEO - Le indiscrezioni circolavano da settimane, ma ora sembrano trovare conferma: Manuel Agnelli non farà parte della prossima edizione di X Factor. Dopo anni di presenza fissa al tavolo ... 🔗Segnala msn.com

X Factor ha trovato il sostituto di Manuel Agnelli? Come è composta la giuria della nuova edizione - Manuel Agnelli non tornerà a X Factor: la notizia circolava già da alcune settimane, lui, a domanda diretta di Alessandro Cattelan su Rai 2 aveva evitato una risposta chiara, ma ora sembra arrivata la ... 🔗Si legge su msn.com

Francesco Gabbani è il nuovo giudice di X Factor - Ha scritto un messaggio anche la ex moglie Christie Brinkley: «Sei in grado di trasformare un palazzetto pieno di sconosciuti in un salotto dove ci si sente tutti amici» ... 🔗Da rollingstone.it

X FACTOR 2021 La giuria ufficiale: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika (Clip)