X Factor cambia volto via Agnelli | chi arriva al suo posto

X Factor subisce una rivoluzione: Manuel Agnelli lascia il suo ruolo di giudice, segnando la chiusura di un capitolo significativo per il talent show di Sky. Dopo settimane di speculazioni, la notizia ufficializza un cambiamento atteso da molti, aprendo la strada a nuove personalità che potrebbero ridefinire il format. Chi prenderà il suo posto e quale direzione prenderà il programma? Scopriamo insieme le novità in arrivo.

News TV. Le voci si rincorrevano da settimane, ma ora è ufficiale: Manuel Agnelli non sarà più uno dei giudici di X Factor. La sua uscita di scena segna la fine di un’era per il talent show di Sky, che negli ultimi anni aveva puntato su personalità forti e anticonformiste per rinnovarsi e distinguersi nel panorama televisivo. Agnelli, leader degli Afterhours, è stato un giudice capace di spaccare il pubblico tra estimatori e detrattori, con un approccio spesso tagliente, critico, ma sempre profondamente legato alla musica. La sua presenza aveva dato al programma una patina alternativa e un’anima rock, spesso in contrasto con lo spirito più mainstream del format... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “X Factor” cambia volto, via Agnelli: chi arriva al suo posto

Cosa riportano altre fonti

X-Factor 2025, Francesco Gabbani rimpiazza Manuel Agnelli: il cambio in giuria (e il fattore Achille Lauro); X Factor 2023 scopre il nuovo volto della giuria: chi sostituirà Manuel Agnelli?; Torna x factor 2025 con giorgia confermata ma giuria ancora incerta; Chi è la figlia di Manuel Agnelli, ex giudice di X Factor? Biografia, carriera e vita privata della ragazza che si nascondeva sotto un altro nome. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

X Factor, ecco chi potrebbe prendere il posto di Manuel Agnelli in giuria - Secondo le indiscrezioni di Adnkronos, sarebbe Francesco Gabbani il nuovo giudice del talent show di Sky, accanto a Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia ... 🔗Si legge su vanityfair.it

Francesco Gabbani nuovo giudice di “X Factor 2025” al posto di Manuel Agnelli? - Il cantante prenderebbe il posto del collega, fuori dal programma per dissidi mai confermati con Achille Lauro ... 🔗Scrive iodonna.it

Francesco Gabbani nuovo giudice a X Factor? - Dal karma all'X Factor: stando a indiscrezioni, il nuovo giudice di X Factor sarebbe Francesco Gabbani. A lanciare la notizia è il quotidiano Open secondo il quale il cantante di Occidentali's karma p ... 🔗Si legge su msn.com

Léa Kyle: French Quick-Change Magician Gets Heidi Klum's GOLDEN BUZZER on America's Got Talent