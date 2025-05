WWF e Legambente ricorrono alla giustizia UE contro il declassamento del lupo

WWF e Legambiente si appellano alla giustizia dell'Unione Europea contro il recente declassamento del lupo, sostenendo che la decisione è influenzata da pressioni politiche piuttosto che da evidenze scientifiche. Le organizzazioni chiedono il mantenimento della protezione del lupo come priorità per l'UE e il rispetto del principio di precauzione, sottolineando l'importanza della biodiversità e della conservazione delle specie.

Nel comunicato congiunto, WWF e Legambiente dichiarano che la scelta non sarebbe fondata su basi scientifiche, ma su pressioni politiche e lobbistiche. Le organizzazioni chiedono che la protezione del lupo resti una priorità per l’Unione Europea e venga rispettato il principio di precauzione... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - WWF e Legambente ricorrono alla giustizia UE contro il declassamento del lupo

Se ne parla anche su altri siti

Ambientalisti ricorrono al Tar contro Via su ponte Stretto - Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno notificato il ricorso al Tar Lazio "contro il parere favorevole con prescrizioni" sulla Valutazione d'Impatto Ambientale riguardante il Ponte sullo Stretto di ... 🔗Da ansa.it

Caccia: WWF e Legambiente contro la Regione - WWF e Legambiente contro la Regione Toscana. La politica regionale sulla caccia negli ultimi anni non è piaciuta per niente alle associazioni ambientaliste che si sono viste tagliare fuori dal ... 🔗Scrive nove.firenze.it

Legambiente e Wwf: "Ora si firmi il decreto istitutivo del Parco nazionale della Costa Teatina" - Wwf e Legambiente, ascoltati in commissione sulla legge regionale ... imprese della green economy. Anche il ministro della Giustizia Orlando, che in passato è stato ministro dell’Ambiente, ha in un ... 🔗Si legge su chietitoday.it