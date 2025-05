WWE | Si considera Becky Lynch vs Bayley per Evolution 2

L'attesa per Evolution 2 si fa intensa con la rivalità tra Becky Lynch e Bayley in primo piano. Dopo un lungo periodo di assenza, Becky è tornata sul ring durante WM 41, sostituendo Bayley e sorprendendo tutti con un colpo di scena: la sua assenza era stata frutto di un piano architettato per mettere la sua avversaria fuori gioco. La tensione cresce, e i fan sono pronti per una battaglia epica.

Becky Lynch, dopo un lungo periodo di pausa, è tornata in azione nel weekend di WM 41. Proprio allo Showcase Of Immortals, l’irlandese è tornata a lottare sostituendo Bayley e facendo coppia con Lyra Valkyria. Solo in un secondo momento si scoprì che era stata Becky a mettere fuorigioco Bayley. Ora le due potrebbero regolare i conti a Evolution 2. I possibili piani. Secondo quanto riportato da PWN la WWE starebbe pensando a Becky Lynch vs Bayley per Evolution 2, PLE tutto al femminile in programma il 13 luglio prossimo. Se così sarà le due potranno regolare i conti dopo quanto successo nel weekend di WM 41, con l’irlandese che ha recentemente affermato che i rapporti con Bayley sono tesi ormai da anni... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Si considera Becky Lynch vs Bayley per Evolution 2

