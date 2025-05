WWE | Ritorno esplosivo di Liv Morgan a RAW ma Kairi Sane trionfa in un match combattuto

Nell'ultima puntata di RAW, Liv Morgan ha segnato un ritorno esplosivo, catturando subito l'attenzione del pubblico. Tuttavia, la serata ha visto anche Kairi Sane trionfare in un match combattuto, dimostrando che il ring è sempre imprevedibile. Mentre Liv riflette sul suo passato recente, gli appassionati si preparano per nuovi sviluppi in questa avvincente storia.

Come sempre, tutto può succedere durante RAW, compreso il ritorno di una delle beniamine del pubblico. Liv Morgan è tornata, con un segmento andato in onda nella prima ora dello show. Durante la sua assenza, Liv ha avuto molto tempo per riflettere su ciò che è successo di recente, e non ha perso tempo nel far sentire la sua voce. È intervenuta interrompendo Roxanne Perez prima ancora che la giovane potesse dire una parola. She's baaaaaaaaack! #WWERaw pic.twitter.coms41L0PU1kP — WWE (@WWE) May 27, 2025 Raquel Rodriguez ha tenuto Liv aggiornata su tutto, e Liv aveva parecchio da dire. Inizialmente ha fatto visita al General Manager di RAW, Adam Pearce, per discutere di un possibile match di qualificazione per Money in the Bank... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ritorno esplosivo di Liv Morgan a RAW, ma Kairi Sane trionfa in un match combattuto

