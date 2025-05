WWE | Penta si qualifica per il Money in the Bank con l’aiuto di Vikingo

Nell'episodio di RAW del 26 maggio, la strada verso Money in the Bank ha preso una piega sorprendente. Penta, abilmente supportato da Vikingo, si è qualificato per l'evento, aggiungendo ulteriore intensità a una serata già carica di tensione. Oltre al match tra Sami Zayn, Finn Bálor e Seth “Freakin” Rollins, altre sfide di qualificazione hanno segnato il tempo, promettendo emozioni forti per i fan della WWE.

L’episodio di RAW del 26 maggio ha proseguito la costruzione verso Money in the Bank. In programma c’era l’atteso match tra Sami Zayn, Finn Bálor e Seth “Freakin” Rollins, ma non è stato l’unico incontro di qualificazione della serata. Nel quadro dei match di qualificazione maschile, si è disputato un altro Triple Threat Match ha visto sfidarsi Chad Gable, Dragon Lee e Penta. Fin dalle prime fasi, Penta e Dragon Lee hanno chiarito le loro intenzioni: volevano eliminare Chad Gable per potersela giocare in un confronto diretto. Penta ha avuto modo di mostrare tutta la sua potenza, ma la concorrenza era agguerrita... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Penta si qualifica per il Money in the Bank con l’aiuto di Vikingo

