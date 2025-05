WWE | NXT The Great American Bash il 12 Luglio potrebbe essere in concomitanza con AEW All In?

Il mese di luglio si preannuncia elettrizzante per gli appassionati di wrestling, con la WWE pronta a scatenare un fine settimana infuocato ad Atlanta, Georgia. Il 12 luglio, il Great American Bash di NXT potrebbe coincidere con l'evento AEW All In, creando una sfida imperdibile tra le due promotion. Sabato e domenica vedranno anche il Saturday Night’s Main Event e l'atteso PPV femminile Evolution 2.

La WWE si appresta a realizzare un fine settimana di Luglio di fuoco per gli appassionati di wrestling. Atlanta, Georgia, sarà la casa di ben tre eventi consecutivi. Sabato 12 Luglio alla sera ci sarà Saturday Night’s Main Event, mentre Domenica 13 si terrà Evolution 2, lo storico PPV tutto al femminile con la sua seconda edizione, entrambi alla State Farm Arena. L’ultimo, ma non in ordine di tempo, è NXT The Great American Bash, sempre sabato 12, allo Stage Center Theater. Il dato curioso, ma non troppo, è l’orario di inizio: non è ancora ufficiale ma sarà sicuramente di pomeriggio e questo potrebbe farlo entrare in concomitanza con AEW All In, in onda lo stesso giorno al Globe Life Field di Arlington, Texas... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: NXT The Great American Bash il 12 Luglio, potrebbe essere in concomitanza con AEW All In?

