WWE | Addio a Rick Derringer autore della theme music di Hulk Hogan

L'importanza di una buona musica di ingresso nel wrestling è fondamentale. Soprattutto in questo momento storico, dove in WWE gli autori attuali, i def rebel, sono pesantemente criticati da fan e wrestler, in molti rimpiangono i tempi in cui i brani che introducevano le superstar erano super-riconoscibili, diventando così memorabili. E se molti ricordano con affetto i brani di Jim Johnston, c'è un altro grande autore del passato che purtroppo oggi ci ha lasciati. Addio all'autore di "Real American". Nella giornata di oggi, infatti, è arrivato l'annuncio della morte di Rick Derringer, l'autore di " Real American ", l'iconico brano che da sempre accompagna Hulk Hogan nelle sue apparizioni e forse uno dei temi più riconoscibili della storia del wrestling...