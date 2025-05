Woman and Child | recensione del film di Saeed Roustayi

In "Woman and Child", Saeed Roustayi torna a esplorare dinamiche familiari complesse, presentando la storia di Leila, una donna forte e resiliente che affronta le difficoltà legate alla sua famiglia di soli fratelli. Dopo "Leila e i suoi fratelli", questo film approfondisce le sfide femminili in un contesto patriarcale, mettendo in luce la lotta di Leila per risvegliare le menti dei suoi cari e affermare la propria identità.

Woman and Child: recensione del film di Saeed Roustayi Con Leila e i suoi fratelli, Saeed Roustayi ci aveva presentato la storia di una donna dalla schiena ricurva che porta su di sé il peso di una famiglia di soli fratelli maschi. Leila si scontrava a gran voce con questi, tentando di risvegliarli dal torpore di una società patriarcale che li aveva privilegiati fin dalla nascita. Ora, il regista iraniano porta sulla Croisette un altro carattere femminile forte, ma ancora più controverso: si chiama Mahnaz, ed è la protagonista di Woman and Child, in concorso a Cannes 78. Chi è la madre e chi il figlio?... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

WOMAN AND CHILD (ZAN O BACHEH) di Saeed Roustaee / Cannes 78 / Recensione