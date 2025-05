Wickmayer umiliata al Roland Garros | perde in 48 minuti ma guadagna una cifra mostruosa

Yanina Wickmayer ha concluso la sua avventura al Roland Garros in modo inaspettato, subendo una pesante sconfitta per 6-0, 6-0 in soli 48 minuti contro Vika Azarenka. Nonostante l'umiliazione, la tennista belga ha incassato una cifra sorprendente, sollevando interrogativi sul valore economico del tennis professionistico. Scopriamo di più su questa situazione paradossale e sul possibile ritiro di Wickmayer.

Yanina Wickmayer sta per ritirarsi dal tennis. Al Roland Garros ha giocato e perso 6-0 6-0 in 48 minuti con Vika Azarenka. La tennista belga ha guadagnato una cifra spropositata in rapporto al tempo passato in campo...

