WhatsApp e Privacy | Come controllare i dati e proteggere l’account

WhatsApp, con oltre due miliardi di utenti, è l'app di messaggistica più popolare al mondo. Tuttavia, l'uso quotidiano di questa piattaforma solleva interrogativi sulla privacy e sulla gestione dei dati personali. In questo articolo, esploreremo come controllare i propri dati e proteggere l'account, garantendo una maggiore sicurezza durante le conversazioni quotidiane.

WhatsApp è il re delle app di messaggistica, con oltre due miliardi di utenti che si scambiano messaggi, foto e vocali ogni giorno. Ma dietro la comodità di chiacchiere istantanee si nasconde il solito problema privacy di ogni app Meta (Facebook): I dati che condividiamo con l’app, spesso senza pensarci, finiscono in un vortice di informazioni gestito da Meta, la casa madre di Facebook e Instagram. E no, non si tratta solo del contenuto dei tuoi messaggi. Scaviamo nel cuore delle impostazioni di privacy WhatsApp, esploriamo cosa viene raccolto e come riprendere il controllo. Cosa raccoglie WhatsApp e perché dovrebbe interessarti... 🔗 Leggi su Navigaweb.net © Navigaweb.net - WhatsApp e Privacy: Come controllare i dati e proteggere l’account

