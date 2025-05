Whatsapp e il nuovo pin di verifica dell’account cosa cambia per gli utenti

Negli ultimi giorni, WhatsApp ha introdotto un nuovo PIN di verifica per migliorare la sicurezza degli account. In questo articolo, analizzeremo le implicazioni di questa novità per gli utenti, esplorando come impostare il PIN e perché è importante per proteggere le proprie informazioni personali. Scopriamo insieme cosa cambia e come affrontare al meglio questo aggiornamento.

ROMA (ITALPRESSTRAME&TECH) – Negli ultimi giorni, molti utenti di WhatsApp hanno ricevuto un messaggio dall'account ufficiale dell'app, invitandoli a impostare un PIN di sicurezza. Questo avviso, corredato da un video esplicativo, ha suscitato qualche perplessità iniziale, ma si tratta di una misura volta a rafforzare la protezione degli account. Il PIN di sicurezza è parte integrante della verifica in due passaggi (2FA), un sistema già disponibile su WhatsApp che consente di aggiungere un ulteriore strato di protezione. Attivandolo, gli utenti dovranno inserire un codice numerico di sei cifre ogni volta che registrano il proprio numero su un nuovo dispositivo...

Cosa riportano altre fonti

