Un weekend di fuoco per Matteo Berrettini e Melissa Satta a Montecarlo, dove la loro presenza è stata notata da tutti. Mentre il tennista salta il Roland Garros per la quarta volta di fila a causa di problemi addominali, la coppia si gode momenti di relax, attirando l'attenzione dei fan e dei media. Scopriamo di più su questo atteso incontro tra sport e glamour.

Matteo Berrettini e Melissa Satta, il weekend a Montecarlo si conclude con un’inaspettata fuga di notizie: sono stati visti da tutti. Ha saltato il Roland Garros per il quarto anno consecutivo, ma non avrebbe potuto fare altrimenti. Gli addominali hanno ricominciato a fare le bizze ed è stato tanto saggio quanto strategico, da parte sua, sacrificare l’epilogo della stagione sulla terra battuta per preservare, in prospettiva, la parentesi sull’erba. Anche perché è lì, oramai lo sanno anche i muri, che ha ottenuto i migliori risultati nel corso della sua carriera. Weekend di fuoco per Berrettini e Satta: li hanno visti tutti (Instagram) – Ilveggente... 🔗 Leggi su Ilveggente.it