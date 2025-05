Watson CBS | Perché il Ritorno Slitta al 2026? Programmazione e Sheridan nel Mistero

Il ritorno di "Watson", la serie CBS con Morris Chestnut, slitta al gennaio 2026, sorprendendo i fan e sollevando interrogativi sulla programmazione della rete. Le motivazioni dietro questa decisione e il futuro della serie, inclusi dettagli sulla trama e l'eventuale coinvolgimento di Sheridan, alimentano il mistero intorno a questo atteso ritorno. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questo colpo di scena.

Colpo di scena per i fan di Watson, la serie CBS con Morris Chestnut. Il ritorno slitta al gennaio 2026, una scelta che solleva dubbi sulla programmazione e le priorità della rete... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Watson CBS: Perché il Ritorno Slitta al 2026? Programmazione e Sheridan nel Mistero

Ne parlano su altre fonti

Lo stadio Mari resta una chimera. Slitta ancora il ritorno a casa dei lilla - Ritorno al Giovanni Mari per i lilla? Sì, ma non certo domenica nella sfida di campionato contro il Meda. Continua a slittare il debutto del Legnano calcio in quello che una volta era lo stadio ... 🔗Scrive msn.com