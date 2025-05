Wall Street traina i mercati europei | S&P 500 in rialzo sull' ottimismo commerciale

Wall Street segna una ripresa grazie all'ottimismo sui negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea, contribuendo a un balzo dei mercati europei. L'S&P 500 interrompe una serie di quattro giorni in calo, registrando un aumento di circa l'1%, mentre i Treasury mostrano segni di stabilità . Questo scenario incoraggia l'ottimismo tra gli investitori nel Vecchio Continente.

Il rialzo di Wall Street, sull'ottimismo sui negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e l' Unione europea, spinge anche i listini del Vecchio Continente. I titoli azionari americani hanno interrotto uno scivolone di quattro giorni, con l' S&P 500 in rialzo di circa l'1%; anche i Treasury hanno ricevuto una spinta, con il rendimento trentennale al di sotto del 5%; il dollaro avanza nei confronti di tutti i mercati sviluppati. Londra sale dello 0,9%, Francoforte dell'1,05%, Parigi dello 0,29%, Milano dello 0,4 per cento. A Piazza Affari Tim contiene il calo all'1,9% mentre brillano i titoli della difesa con Leonardo in rialzo del 2,3% e Fincantieri del 5,18 per cento... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street traina i mercati europei: S&P 500 in rialzo sull'ottimismo commerciale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borse fiacche, solo Londra e Madrid appena sopra la parità . 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Wall Street traina i mercati europei: S&P 500 in rialzo sull'ottimismo commerciale - I mercati europei seguono Wall Street, con l'S&P 500 in rialzo e titoli difensivi come Leonardo e Fincantieri in crescita. 🔗Segnala msn.com

Wall Street tra slancio e incertezze: cosa aspettarsi nei prossimi mesi - Nel frattempo, i rendimenti obbligazionari sono aumentati: i titoli del Tesoro USA a dieci anni hanno registrato un rialzo di quasi 50 punti base nell’ultimo mese. Una dinamica che, secondo Tognoli, ... 🔗bluerating.com scrive

La diretta da Wall Street | Borse Usa aprono in rialzo. Cinque titoli da monitorare - Listini Usa positivi dopo che Donald Trump ha accettato durante il fine settimana di rinviare l'imposizione di dazi del 50% sull'Unione Europea, in attesa di trovare un'intesa commerciale ... 🔗Riporta msn.com

A RANDOM WALK DOWN WALL STREET SUMMARY (BY BURTON MALKIEL)