Voto di scambio il Tribunale del riesame dice no ai domiciliari per Nino Naso | a settembre la prima udienza

Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per il sindaco di Paternò, Nino Naso, coinvolto nell'inchiesta "Athena" per voto di scambio politico-mafioso con il clan Morabito-Rapisarda. La decisione giunge in vista della prima udienza, prevista per settembre, in un caso che ha suscitato notevole attenzione mediatica e preoccupazione per la legalità nella politica locale.

Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari chiesta dalla Procura di Catania per il sindaco di Paternò, Nino Naso, indagato per voto di scambio politico-mafioso con il clan Morabito-Rapisarda nell'ambito dell'inchiesta "Athena".

