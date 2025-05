Vota il miglior barista Cinque donne al comando

Cinque talentuose bariste guidano la classifica provvisoria del nostro referendum per eleggere il miglior barista di Cesena e provincia. Questo straordinario gruppo femminile sta conquistando la scena, ma la competizione è ancora aperta. C'è tempo fino al 16 giugno per esprimere la propria preferenza tramite il tagliando dedicato. Scoprite chi vincerà in questa entusiasmante sfida!

Cinque bariste, un gruppo tutto al femminile, è in testa alla classifica provvisoria del nostro ’referendum’ per sceglier il miglior barista di Cesena e provincia. Ma nulla è ancora deciso, perché c’è tempo fino al 16 giugno per votare con il tagliando pubblicato qui a lato, e soprattutto perché dietro il gruppetto di testa c’è un’agguerrita pattuglia di inseguitrici, sempre al femminile dunque. Sono intanto già oltre quota quattromila i tagliandi recapitati alla nostra redazione. Le ‘bartender’, a testimonianza del gradimento per la componente femminile della professione, dettano legge. I conteggi sono parziali e dunque è difficile stabilizzare una classifica che varia di ogni ora, a seconda dei ‘pacchetti’ dei voti che arrivano sui nostri tavoli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vota il miglior barista. Cinque donne al comando

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vota il miglior barista. Oltre 4mila tagliandi; Vota il miglior barista. Oltre 4mila tagliandi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vota il miglior barista. Cinque donne al comando - Una pattuglia di ‘barwoman’ guida temporaneamente la classifica, ma per rivoluzionare l’ordine c’è ancora tempo fino al 16 giugno . 🔗Si legge su ilrestodelcarlino.it

Vota il miglior barista. Oltre 4mila tagliandi - Superato un nuovo record di partecipazione al ‘referendum’ tra i lettori. Ai primi posti della classifica provvisoria un nutrito gruppo di bariste. 🔗Lo riporta msn.com

Vota il miglior barista. Antonia Rossi alla ribalta - Pioggia di tagliandi per la barista del ‘Rosso Cinque’ di Ronta "Il rapporto con le persone è la parte più bella di questa professione". 🔗Scrive msn.com