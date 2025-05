Volti della Serie A show cooking e workout ‘silent’ Celebriamo così il nostro terzo compleanno al Wellness

Per il nostro terzo compleanno al wellness, Ketobar presenta un evento unico al Rimini Wellness, unendo volti celebri della Serie A, show cooking e workout ‘silent’. Questo format innovativo, ideato dall'imprenditore Mirco Bastianelli, celebra l'alimentazione chetogenica nel padiglione B5, stand 168. Un’occasione imperdibile per esplorare salute e benessere in modo divertente e coinvolgente. Vi aspettiamo!

Volti della Serie A calcistica, show cooking e workout 'silent'. Tutto questo al Rimini Wellness, presso lo stand del Ketobar (padiglione B5, stand 168), il format nato da un'idea dell'imprenditore Mirco Bastianelli e specializzato in alimentazione chetogenica.

