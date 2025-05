Volley Serie D PlayOff amari per il CSI Tirano | doppia sconfitta con Cassina De Pecchi

Il sogno di promozione del CSI Tirano si interrompe nei playoff di Serie D, con una doppia sconfitta contro la Pallavolo Cassina de Pecchi. La seconda sfida, decisa al tie-break, ha visto i milanesi prevalere in un match combattuto e ricco di emozioni, consegnando loro il pass per la Serie C. Un risultato amaro per la formazione valtellinese, che ha lottato fino all'ultimo punto.

Si è decisa al tie-break la seconda sfida playoff tra CSI Tirano "Fratelli Magro" e "Pallavolo Cassina": la formazione milanese, davanti al pubblico di casa, sabato sera ha staccato il pass per la Serie C al termine di una partita molto equilibrata (Parziali: 2725 – 2527 – 1825 – 2520 –...

