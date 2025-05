volevo far immedesimare i ragazzi foglietta regista contro la violenza sulle donne

In questo articolo, la regista Foglietta condivide la sua riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea, esplorando il tema cruciale del consenso attraverso un cortometraggio innovativo. Attraverso la sua creatività, invita i giovani a confrontarsi con le barriere culturali e strutturali che limitano la libertà femminile, affrontando la violenza di genere in modo profondo e coinvolgente.

"Da donna mi interrogo da anni sul mio ruolo, su quanto io sia libera e quanto, però, questa libertà sia ostacolata da barriere culturali, ambientali e strutturali. Da regista, invece, mi interessava affrontare il tema del consenso a partire dalla molestia, creando un cortometraggio a metà tra lo spot e la pubblicità progresso. Un racconto visivo che permettesse ai ragazzi e alle ragazze di immedesimarsi, di capire cosa possono fare quando – come troppo spesso accade – si trovano al centro di una situazione ambigua o chiaramente violenta", spiega Anna Foglietta.