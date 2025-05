Vlahovic Juve siparietto con un tifoso | Rimani Dusan? Il serbo reagisce così la risposta è già virale sul web – VIDEO

Un siparietto divertente coinvolge Dusan Vlahovic e un tifoso mentre l'attaccante serbo è impegnato in un incontro con i supporter. La domanda "Rimani, Dusan?" scatena una reazione che sta rapidamente diventando virale sui social. Scopri di più su questo momento che ha catturato l'attenzione dei fan della Juventus e si fa strada nel web grazie a un video entusiasmante.

Vlahovic Juve, siparietto con un tifoso per l’attaccante serbo: «Rimani Dusan?». La risposta del bianconero diventa virale – VIDEO. Sta facendo il giro del web un video che ritrae Dusan Vlahovic intento a firmare autografi e scattare fotografie con i tifosi. Proprio in un siparietto con uno di questi, l’attaccante serbo si è lasciato andare ad una risposta abbastanza eloquente sul suo futuro.????????? è?????????????????? Così Vlahovic sulla sua permanenza alla Juventus??? @PJVideos22? #Tuttosport #vlahovic #juventus pic.twitter.comByI2lCwtpV — Tuttosport (@tuttosport) May 27, 2025 «Rimani Dusan?», «Non è una domanda per me» ha risposto il numero 9 bianconero, per il quale il rinnovo di contratto – in scadenza nel 2026 – appare molto lontano... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com