Vlahovic all’Inter esplode la bomba | la Juve spalle al muro

L'ultima notizia di mercato scuote il panorama calcistico: Dusan Vlahovic diventa un obiettivo primario per l'Inter, mettendo la Juventus in una situazione di grande pressione. Con l'avvicinarsi dell'estate e l'apertura del calciomercato, le due squadre si preparano a una battaglia strategica per assicurarsi il talento serbo, costringendo i bianconeri a prendere decisioni rapide e decisive.

Vlahovic nel mirino anche dell’Inter: una vera bomba di mercato che mette la Juventus con le spalle al muro, costretta a correre ai ripari Giunti anche al termine di questa stagione di Serie A, tra poco più di un mese inizierà il famigerato calciomercato estivo, tranne per Juventus e Inter, le uniche due italiane partecipanti al Mondiale del Club che approfitteranno della finestra extra concessa alle squadre protagoniste della competizione mondiale, dal 1° al 10 giugno. Un privilegio importante per le due società italiane che possono quindi giocare d’anticipo sulle concorrenti e aggiudicarsi anche i migliori colpi di mercato... 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Vlahovic all’Inter, esplode la bomba: la Juve spalle al muro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vlahovic all’Inter, esplode la bomba in casa Juventus | Calciomercato - In casa Inter si sta progettando con largo anticipo il prossimo futuro ... Tra questi, un nome nuovo va aggiunto: ed è quello di Dusan Vlahovic. Proprio in queste ore, infatti, stanno circolando delle ... 🔗Riporta cittaceleste.it

Vlahovic all’Inter con lo scambio: l’annuncio bomba di Sky - L'ipotesi di Vlahovic all'Inter è sicuramente da tenere in considerazione anche se i parametri non rispecchiano quelli del club ... 🔗Scrive interlive.it

Inter News | Lautaro-Vlahovic nel 2026: annuncio bomba! - In casa Inter si continua a parlare di ... Dalle novità in porta, alla bomba uscita pochissimi minuti fa riguardante Vlahovic nerazzurro. Le novità, non mancano. Mettetevi comodi, allora. 🔗Scrive msn.com