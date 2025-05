Vizi di un immobile in comodato d’uso gratuito scatta il risarcimento

L'uso di un immobile in comodato d'uso gratuito presenta, talvolta, insidie legate ai vizi dell'edificio. Anche se il contratto è privo di oneri, il comodatario non è obbligato a tollerare difetti e imperfezioni. Questo articolo esplora le tutele legali a disposizione di chi riceve un immobile in comodato e le possibilità di risarcimento in caso di vizi.

I vizi di un immobile concesso in comodato d’uso gratuito possono rappresentare un serio problema per chi lo utilizza. Anche se il comodato è un contratto gratuito, non per questo il comodatario deve accettare passivamente i difetti dell’immobile a lui dato in prestito. La legge offre alcune tutele, soprattutto se il comodante era a conoscenza dei vizi e li ha taciuti. È però fondamentale agire con prontezza e documentare. In casi gravi è possibile restituire l’immobile o agire per il risarcimento del danno eventualmente subito. In ogni caso, il buon senso e la chiarezza contrattuale restano le armi migliori per evitare controversie... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vizi di un immobile in comodato d’uso gratuito, scatta il risarcimento

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La restituzione di una casa in comodato d'uso - A prescindere dalle motivazioni, si tratta di un sistema semplice e di facile accesso. Anche se spesso un immobile viene dato in comodato d’uso con un accordo verbale e in modo informale, questa ... 🔗Lo riporta notai.it

Comodato d’uso gratuito, posso affittare? - Il contratto di comodato d’uso è molto usato, di solito tra familiari, perché permette di concedere l’utilizzo di un immobile a titolo gratuito, conservandone la proprietà. Si differenzia quindi dalla ... 🔗Riporta money.it

Contratto di comodato d’uso gratuito, guida - Il contratto di comodato d’uso gratuito è molto diffuso: In ambito privato, ad esempio per concedere un immobile o un’autovettura ... in ragione dei vizi che presenta il bene dato in comodato ... 🔗Riporta msn.com

contratto di comodato: in cosa consiste?