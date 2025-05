Vittoria Schisano | transizione a Barcellona coraggio sul set di Canepazzo e sogno Sanremo

Vittoria Schisano, celebre attrice transgender, condivide il suo straordinario viaggio di transizione e coraggio sul set di "Canepazzo". Attraverso la sua esperienza, dall'ex Giuseppe alla nuova vita a Barcellona, Vittoria racconta i sogni e le sfide che l'hanno portata a perseguire la sua passione per il mondo dello spettacolo, con un occhio fisso su Sanremo. Scopriamo insieme la sua storia di autenticità e determinazione.

Vittoria Schisano, nota attrice transgender, ha aperto il suo cuore svelando dettagli intensi sul percorso che l'ha portata a diventare la donna che è oggi. L'ex Giuseppe, come veniva chiamata nella precedente vita, ha preso una decisione radicale 11 anni fa, durante un viaggio a Barcellona, dove ha affrontato un intervento chirurgico che ha segnato .

