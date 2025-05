Vittoria Schisano | “Si pensa a me solo come transgender Operazione da incosciente ma mi faceva schifo il pene”

Vittoria Schisano si è aperta in un'intervista sincera, affrontando le percezioni che la vedono esclusivamente come transgender. Desidera fortemente co-condurre Sanremo e ricoprire ruoli da donna, esprimendo il desiderio di essere riconosciuta per il suo talento e non solo per il suo passato. Racconta anche del percorso che l'ha portata a prendere decisioni drastiche, descrivendo la sua operazione come un atto di liberazione.

L'attrice Vittoria Schisano si è raccontata in un'intervista. Sogna di co-condurre Sanremo e di interpretare ruoli da donna: "Finora si pensa a me solo come transgender. Giovanni Veronesi dice che sono sottovalutata", le parole. Sul suo passato ha rivelato: "L'operazione da incosciente, pensavo mettesse equilibrio della mia vita"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Vittoria Schisano: “Si pensa a me solo come transgender. Operazione da incosciente, ma mi faceva schifo il pene”

