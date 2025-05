Vittoria Schisano | Ero Giuseppe poi l’operazione Quando sono uscita dalla sala ho immaginato come sarebbe stato fare l’amore con un uomo

Vittoria Schisano racconta il suo intenso percorso di transizione, condividendo le emozioni e le sfide vissute nel passaggio da Giuseppe a donna. In un'intervista al Corriere della Sera, riflette sulla sua identità e sul rapporto con la famiglia, con un particolare focus sui complessi legami con sua madre. Dopo l'operazione del 2014 a Barcellona, la storia di Schisano è un esempio di coraggio e ricerca di autenticità.

Oggi “è il mio punto di riferimento, con mia sorella. Inizialmente non mi ha capito, mi fece una guerra enorme”, dice Vittoria Schisano al Corriere della Sera, a proposito del suo percorso di transizione e della sua mamma. Nel 2014, Schisano è diventata donna in una clinica di Barcellona: (.) Dopo un anno dalla transizione decisi di tornare a Pomigliano. Papà vedendomi pensò che fossi mia sorella. Non mi riconobbe. Rosaria, esclamò. No papà, sono Vittoria. Disse: quanto sei bella. Il regalo più emozionante che potessi ricevere, sentirsi amata dal proprio papà”. Oggi nella sua vita privata è “circondata dall’amore degli amici e del mio compagno, Donato Scardi, che fa l’imprenditore e ha un figlio di 19 anni con cui non vado d’accordo, perché non gli è stato detto che se i genitori non vanno d’accordo si lasciano e si innamorano di altre persone”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vittoria Schisano: “Ero Giuseppe, poi l’operazione. Quando sono uscita dalla sala ho immaginato come sarebbe stato fare l’amore con un uomo”

Cosa riportano altre fonti

Giuseppe Schisano nella sua casa romana