Vittoria Schisano, attrice di 47 anni, racconta il suo straordinario percorso di vita, dalla transizione alla conquista del successo. Dopo aver affrontato nel 2014 l'operazione di riassegnazione del sesso, ha superato innumerevoli sfide personali e sociali. Oggi vive a Lecce con il compagno Donato Scardi e condivide la sua storia di resilienza e rinascita nell'intervista al Corriere della Sera.

Nel 2014 l’operazione. Vittoria Schisano, attrice, 47 anni, oggi vive a Lecce con il compagno Donato Scardi. Ma ha dovuto combattere molte battaglie – con la società, con la famiglia, con se stessa come racconta oggi a Corriere della Sera. Nel 2014 ha affrontato l’operazione di riassegnazione del sesso a Barcellona. Una scelta, racconta, fatta con «ingenuità e incoscienza», nella speranza che potesse portare equilibrio. “Mi faceva schifo il pene, non volevo guardarmi allo specchio, era la mia grande bugia”, ricorda. Sul set del film Canepazzo, la rottura definitiva: «Ho detto basta, non sono quella roba lì... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Vittoria Schisano: dalla transizione al successo, il racconto di un’attrice

