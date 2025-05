Vito Atella Movimento Indipendenza | Dopo la pausa elettorale ripartiamo con forza

Dopo un mese e mezzo di pausa elettorale, il Movimento Indipendenza, guidato da Vito Atella, è pronto a riprendere le sue attività a Cernusco sul Naviglio. Atella sottolinea l’importanza della passione e della dedizione nella politica, annunciando un forte rilancio del movimento in un momento cruciale per il territorio. Un nuovo inizio che promette di coinvolgere attivamente la comunità locale.

Dopo una pausa di un mese e mezzo nel rispetto della contesa elettorale a Cernusco sul Naviglio, il Movimento Indipendenza è pronto a tornare attivo sul territorio. A confermarlo è Vito Atella, esponente di riferimento del movimento: “Personalmente ho sempre fatto politica con passione e dedizione, mai con risentimento”. La ripartenza è fissata per domani sera a Carate Brianza, con il primo Coordinamento Regionale post elezioni. “Si farà il punto su tutte le realtà che sono andate al voto, ed altro ancora”, spiega Atella. Dopo il ballottaggio dell’8 giugno, il Movimento tornerà con i gazebo a Cernusco e in altri comuni, con due obiettivi principali: raccogliere nuove adesioni e firme per la petizione a favore di Gianni Alemanno... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vito Atella (Movimento Indipendenza): “Dopo la pausa elettorale, ripartiamo con forza”

