Visti bloccati e controllo social | la nuova stretta di Trump sugli studenti stranieri

Il 27 maggio 2025 l’amministrazione Trump ha ordinato alle ambasciate e ai consolati statunitensi di tutto il mondo di fermare immediatamente la programmazione di nuovi colloqui per il rilascio dei visti studenteschi (categorie F, M e J). La decisione, contenuta in un cablogramma firmato dal segretario di Stato Marco Rubio, anticipa l’introduzione di un controllo . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Visti bloccati e controllo social: la nuova stretta di Trump sugli studenti stranieri

