Visita alla scoperta dell’Albignasego storica tra Ferri e Obizzi

Unitevi a noi per un'affascinante passeggiata nella storia di Albignasego, organizzata dall'Associazione Padovanità. Partendo dalla chiesetta dei Ferri, esploreremo il ricco patrimonio culturale della zona, concludendo il nostro tour a Villa Obizzi. Scoprite aneddoti e bellezze locali in un viaggio che unisce passato e presente. Non mancate!

Passeggiata nella Storia di Albignasego: dai Ferri a Villa Obizzi. L'Associazione Padovanità vi invita ad una passeggiata alla scoperta della storia di Albignasego, un percorso che partirà dalla chiesetta dei Ferri per chiudersi poi a Villa Obizzi. Programma della giornata: Ore 15.00... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Visita alla scoperta dell’Albignasego storica tra Ferri e Obizzi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Visita alla scoperta dell'Abbazia di Carceri e del Museo della civiltà contadina - L’antica abbazia di Santa Maria delle Carceri è un po’ fuori dai nostri soliti luoghi di pertinenza, ma la visita ne vale sicuramente la pena: tra chiostri, sale affrescate e profumati ... 🔗Come scrive padovaoggi.it

Visita guidata alla scoperta dell'Abbazia di Carceri e del Museo della civiltà contadina - L’antica abbazia di Santa Maria delle Carceri è un po’ fuori dai nostri soliti luoghi di pertinenza, ma la visita ne vale sicuramente la pena: tra chiostri, sale affrescate e profumati ... 🔗Da padovaoggi.it

Visita delle nostre quadrifamiliari realizzate in Via Visentin ad Albignasego (Padova)