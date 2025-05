Visione bionica sensori ispirati agli insetti aprono nuove frontiere per l’AI e la Scienza

Un team di ricercatori internazionali ha compiuto un passo avanti nella visione bionica, ispirandosi ai sensori degli insetti. Questa innovazione apre nuove frontiere per l'osservazione microscopica e per lo sviluppo di strumenti avanzati, promettendo di rivoluzionare il mondo dell'intelligenza artificiale e della scienza. Lo studio, in collaborazione con la University of S..., segna un importante traguardo in questo ambito emergente.

(Adnkronos) – Un team di ricercatori internazionali ha recentemente raggiunto un significativo traguardo nel campo della visione bionica, aprendo nuove prospettive per l'osservazione microscopica e lo sviluppo di strumenti di alta gamma. Lo studio, frutto di una collaborazione tra la University of Shanghai for Science and Technology e la Duke University negli Stati Uniti, è .

