Vision: la serie Marvel ha trovato la sua Jocasta Dopo un susseguirsi di rumors, Deadline ha confermato che l'attrice T'nia Miller entrerà nel cast di Vision e interpreterà Jocasta, la sposa di Ultron dei fumetti, e che abbiamo "visto" in un Easter Egg di Avengers: Age of Ultron divenuto ormai famoso. Il personaggio è descritto come "astuto, potente e spinto dalla vendetta". I primi dettagli sul ruolo la identificano come la villain della serie, per la quale Paul Bettany tornerà a interpretare Vision, ma c'è la possibilità che in futuro finisca per unirsi agli Avengers. Nei fumetti, Jocasta, in seguito nota come Jocasta Pym, fu creata per essere la sposa di Ultron e le furono donate le stesse onde cerebrali di Janet van Dyne...