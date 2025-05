Vision | la serie Marvel ha ingaggiato l' interprete dell' androide Jocasta

La Marvel continua ad espandere il suo universo con il nuovo spin-off di WandaVision, intitolato Vision. Recentemente, è stata scritturata T'Nia Miller, nota per il suo ruolo ne "La caduta della casa degli Usher", per interpretare l'androide Jocasta. Le anticipazioni indicano che la serie sta proseguendo il suo sviluppo, promettendo emozioni e nuovi colpi di scena per i fan.

Il nuovo spin-off di WandaVision pare stia procedendo nel suo sviluppo e avrebbe giĂ trovato l'attrice che interpreterĂ questo celebre personaggio Secondo quanto riportato da Deadline, T'Nia Miller (giĂ vista ne La caduta della casa degli Usher) avrĂ un ruolo importante nella serie Marvel Vision per Disney+. L'attrice dovrebbe interpretare uno dei protagonisti al fianco di Paul Bettany, che riprenderĂ il suo personaggio principale del MCU nello spin-off di WandaVision. Secondo alcune voci accreditate, pare che la nuova serie sarĂ ambientata dopo gli eventi di WandaVision e seguirĂ Visione (Bettany) mentre cerca di riacquistare la memoria e soprattutto la sua umanitĂ ... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Vision: la serie Marvel ha ingaggiato l'interprete dell'androide Jocasta

