vis calendario di una stagione memorabile dai complicati esordi ai segnali di unicità

Nell'analisi della stagione memorabile della Vis, tracciamo un calendario di eventi significativi che hanno segnato il percorso della squadra. Dall'esordio drammatico di agosto ai momenti di unicità, ogni tappa rivela alti e bassi, riflettendo le sfide affrontate e le conquiste ottenute. Scopriamo insieme come questi eventi abbiano plasmato la stagione e quali insegnamenti ne possano derivare.

È tempo di analisi in casa Vis. Con una sorta di calendario si possono tracciare i vari alti e i pochi bassi della stagione. Partendo dal 2024: Agosto: l'esordio stagionale proprio come la chiusa finale ebbe un epilogo tragico. Così proprio come contro il Pescara ai Playoff, la Vis al primo turno di Coppa Italia di Serie C si illuse con una partenza sprint ma cedette ai colpi dell' Arezzo con lo scorrere del tempo. Dopo due minuti Nicastro fece infatti esplodere di gioia il Benelli ma già alla fine del primo tempo la Vis era sotto. La coppia Guccione- Gucci ribaltò infatti il risultato che sul finale fu congelato sull' 1-3 da Gaddini...