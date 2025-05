Virtus batte Venezia 86-84 ed è semifinale

La Virtus Bologna conquista un'importante vittoria contro Venezia, battendo la squadra avversaria 86-84 in una gara 5 emozionante e combattuta. Grazie a una rimonta da manuale, i bianconeri si guadagnano l'accesso alle semifinali, dove affronteranno Milano. Un match straordinario, caratterizzato da intensità e determinazione, ha confermato il valore della Virtus nella corsa per il titolo.

Bologna 27 maggio 2025 - La Virtus vede l’eliminazione ad un passo, si rialza e con cuore, la grinta e batte 86-84 conquistandosi l’accesso alla semifinale dove, da sabato sera, sfiderà Milano. Anche gara 5 tra Virtus e Venezia è stata una vera e propria battaglia, davvero straordinaria per intensità e qualità e che dopo un lungo testa a testa la Reyer sembrava aver fatto sua. A 5’ dalla fine i veneti erano infatti avanti 69-76, ms nel finale ecco Morgan, Hackett e un incredibile Shengeli a che hanno meritatamente ribaltato una storia che sembrava scritta. In una Segafredo Arena ribollente ti tifo, la Virtus affronta Venezia in gara 5 decisiva per il passaggio del turno e l’accesso alla semifinale playoff dove ad attendere la vincente di questo quarti di finale c’è Milano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus batte Venezia 86-84 ed è semifinale

