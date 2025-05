virginia troiani cambia dimensione dopo il grande crono nella sua busto arsizio

Virginia Troiani, la talentuosa velocista lombarda, ha segnato un grande traguardo nel weekend di atletica a Busto Arsizio, migliorando il suo record personale nei 400 metri. Con un tempo straordinario di 51”33, ha dimostrato il suo potenziale in continua crescita. Ospite della nuova puntata di Sprint Zone, racconta la sua esperienza e l'emozione di questo successo.

Nella nuova puntata del giovedì di Sprint Zone, ospite la velocista Virginia Troiani, 29enne lombarda protagonista assoluta dell’ultimo weekend di atletica. Sulla pista di casa a Busto Arsizio, Virginia ha infatti frantumato il suo record personale nei 400 metri, scendendo da 52”10 a 51”33: un tempo che la proietta al quinto posto di sempre tra le italiane e seconda in Italia nel 2025 alle spalle di Alice Mangione (51”07). Fresca di qualificazione ai Mondiali di Tokyo 2025 con la staffetta 4×400 mista durante le World Athletics Relays in Cina, Virginia è pronta per una stagione da protagonista... 🔗 Leggi su Oasport.it