Vip e opposizioni uniti solo su Gaza | scaldano la piazza contro il governo e per i referendum

Le recenti manifestazioni contro il governo italiano vedono l'alleanza inedita tra PD e 5 Stelle, uniti nel condannare l'operato di Israele riguardo Gaza. Mentre i centristi si trovano in una posizione delicata, Renzi e Calenda approvano la mobilitazione, a patto che non emergano simboli di estremismo o antisemiti. La tensione sociale cresce, alimentata da richieste di referendum e dall'indignazione popolare.

Pd e 5 Stelle si ritrovano pronti a manifestare sul "no" a Israele. Centristi in imbarazzo. Ok di Renzi e Calenda "ma non ci siano bandiere di Hamas o slogan antisemiti"... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it